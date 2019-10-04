Эрдоган об операции в Сирии: «Сегодня-завтра приступим»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Анкаре во время выступления, трансляцию которого ведет телеканал A Haber.

«Создание зоны безопасности в Сирии является самым рациональным способом для возвращения сирийцев домой. Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра приступим», - сказал турецкий лидер.