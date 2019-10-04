Беседовала Тамилла Алиева 13:02

Трансплантология… Эта одна из тяжелейших областей медицины. Многим известны демиховские эксперименты с двухглавыми собаками, проводившиеся еще в советское время. Демихов по праву считается основоположником современной трансплантологии. Именно его эксперименты на животных вдохновили многих хирургов мира на отчаянные операции по трансплантации жизненно важных органов. Наш сегодняшний собеседник – виртуозный хирург, известный врач Рашад Шолан, а тема – трансплантология. Мы встретились с ним в Республиканском лечебно-диагностическом центре, в отделении трансплантологии и почечных болезней, которое он возглавляет.

- Как Вы представляете себе философию трансплантологии? -Трансплантология – это отдельная дисциплина, область медицины, которая занимается изучением пересадки жизненно важных органов… Некоторые историки медицины началом отсчета трансплантации считают первое переливание крови. Ведь действительно, вся суть трансплантации – это замещение какого-либо жизненно важного органа донорским. Это такая область хирургии, где два человека – один здоровый, т.е. донор, а другой – больной, т.е. реципиент, находятся во власти нашего хирургического ножа… И мы обязаны вернуть их обоих к полноценной жизни… Это огромная ответственность. К сожалению, при трансплантации не все зависит от нашего хирургического мастерства. Иммунологическая совместимость – это вечная проблема трансплантологии. И вообще, трансплантология – это темный лес… - Как же Вы попали в этот «лес»? - (Смеется – ред.) …Я со студенческих лет экспериментирую на животных. И эта мысль у меня зародилась очень давно. Если учесть, что большая хирургия – это моя стихия, то трансплантология является логическим продолжением моей хирургической деятельности. Хочу оговориться, я хирург-уролог и трансплантация почки – это одна из областей моей многогранной урологической хирургической деятельности.