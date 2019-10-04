«Я по-другому не могу оперировать...» наша беседа с известным хирургом-урологом, трансплантологом
Трансплантология… Эта одна из тяжелейших областей медицины. Многим известны демиховские эксперименты с двухглавыми собаками, проводившиеся еще в советское время. Демихов по праву считается основоположником современной трансплантологии. Именно его эксперименты на животных вдохновили многих хирургов мира на отчаянные операции по трансплантации жизненно важных органов. Наш сегодняшний собеседник – виртуозный хирург, известный врач Рашад Шолан, а тема – трансплантология. Мы встретились с ним в Республиканском лечебно-диагностическом центре, в отделении трансплантологии и почечных болезней, которое он возглавляет.
- Как Вы представляете себе философию трансплантологии?
-Трансплантология – это отдельная дисциплина, область медицины, которая занимается изучением пересадки жизненно важных органов… Некоторые историки медицины началом отсчета трансплантации считают первое переливание крови. Ведь действительно, вся суть трансплантации – это замещение какого-либо жизненно важного органа донорским. Это такая область хирургии, где два человека – один здоровый, т.е. донор, а другой – больной, т.е. реципиент, находятся во власти нашего хирургического ножа… И мы обязаны вернуть их обоих к полноценной жизни… Это огромная ответственность. К сожалению, при трансплантации не все зависит от нашего хирургического мастерства. Иммунологическая совместимость – это вечная проблема трансплантологии. И вообще, трансплантология – это темный лес…
- Как же Вы попали в этот «лес»?
- (Смеется – ред.) …Я со студенческих лет экспериментирую на животных. И эта мысль у меня зародилась очень давно. Если учесть, что большая хирургия – это моя стихия, то трансплантология является логическим продолжением моей хирургической деятельности. Хочу оговориться, я хирург-уролог и трансплантация почки – это одна из областей моей многогранной урологической хирургической деятельности.
- Бытует мнение, что хирурги-трансплантологи являются элитной кастой медицины. Вы согласны с этим?
- Нет, конечно. Извините, но это мнение по-моему, неверное. Для меня все области медицины равные, главное здесь быть профессионалом. Делить медицину на касты – во всех отношениях недопустимо и не этично.
- Как у нас в республике обстоят дела с трансплантологией?
- Я могу рассказать о нашем отделении трансплантологии, которое открылось три года назад в Республиканском лечебно-диагностическом центре. С гордостью отмечу – наш центр является единственным в республике, получившим международно признанный сертификат качества – JCI (Joint Commission International) США. Со дня его основания нами было проведено 75 трансплантаций почек пациентам, которые страдали хронической почечной недостаточностью. Все члены нашей команды получили образование за рубежом. Я благодарю руководство клиники за безупречное оснащение нашего центра.
- Не знаю это байки или реальность – но ходят слухи, что Вы обладаете молниеносной скоростью оперирования...
- (опять смеется – ред.) Не знаю, но стараюсь оперировать быстро и эффективно. Это не является моей целью, просто по-другому я не могу (смеется – ред.).
- Как Вы представляете трансплантологию будущего?
- Не только трансплантология, но и все будущее медицины связано со стволовыми клетками и с культивированием in-vitro жизненно важных органов. По-моему, классическая хирургия вымрет. Конечно, мне – человеку, посвятившему всю свою сознательную жизнь хирургии, очень больно осознавать это, но это неминуемо.