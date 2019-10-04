Сейм Литвы сформировал делегацию для поездки в Армению, сообщают литовские СМИ. Визит будет ответным после того, как недавно в Вильнюсе побывал министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян, встретился с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и спикером сейма Викторасом Пранцкетисом.

Обмен делегациями – обычный процесс в международных отношениях, но в данном случае он имеет особую изюминку. Оказывается, цель визита литовской делегации в Ереван кроется в желании помочь ему избавиться от России. По словам экс-спикера сейма Ирены Дегутене, «Армения движется в направлении Запада, произошла полная смена власти, и она действительно не пророссийская. Как мы пытаемся в рамках Восточного партнерства помочь Грузии, Молдове, я считаю, мы должны помочь и Армении». То есть цель Балтии — удержать Армению в европейском направлении, а не отдавать в объятия России.

С учетом царящего в Прибалтике антироссийского настроения все это легко понять. Но помощь этой стране оказывают и США. Комитет Сената по ассигнованиям поддержал представленные сенаторами Линдси Грэмом и Крисом Ван Холленом поправки о предоставлении Армении дополнительных средств для дальнейших демократических и экономических реформ. Финансовая помощь выделяется в дополнение к утвержденным 17,6 млн долларов из Фонда экономической поддержки и развития (ЕСФ). Причем 1,5 млн долларов предоставляется на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 600 тыс. долларов — на международное военное образование и профподготовку и 1 млн долларов — на финансирование иностранных вооруженных сил (уж не российских ли!?). А это уже сообщает Армянский национальны комитет Америки (ANCA).

Вырисовывается знакомая картина – Запад всеми силами пытается помочь правительству Пашиняна выйти из зоны влияния Москвы. Но как же тогда понять заявление премьер-министра Кыргызстана Мухаммадкалыя Абылгазиева, которое он сделал в ходе форума «Евразийская неделя – 2019» в Бишкеке, отметив уникальность ЕЭАС как межгосударственного органа, он рассказал и о проблемах дискриминации одного из участников интеграционного объединения, в частности, Кыргызстана.

В частности, сегодня Бишкек возмущен ограничениями, введенными Москвой на денежные переводы. Так, если для граждан Армении верхний предел суммы перевода установлен на отметке 1 млн рублей, а для казахстанцев – 150 тыс. рублей, то граждане Кыргызстана, работающие в России, могут отсылать домой только 100 тыс. рублей. То есть Москва предоставляет армянину в 10 раз больше прав, чем киргизу. И это при том, что все три страны являются вроде бы равноправными членами ЕЭАС. Налицо явная дискриминация киргизов Москвой, которая до сих пор сохраняет приоритетность армян. Хотя официальный Ереван уже открыто выражает недовольство политикой Кремля, и на весь мир трубит о смене своего курса с Севера на Запад.

«Установление лимита на отправку денежных переводов в Кыргызстан противоречит нормам ЕАЭС», – заявил депутат киргизского парламента Сагындык Келдибаев. Да, конечно, Москва поступает несправедливо против киргизов. Чем они хуже армян? Возможно, это связано с количеством трудовых мигрантов из той или иной страны, и желанием российских властей уравновесить «исходящие» денежные потоки. То есть из Кыргызстана в России больше трудовых мигрантов, чем из Армении. А чтобы объемы пересылаемых на родину денег были бы сопоставимы, для первых установлен низкий максимальный порог, а для вторых – более высокий.

Но кому понадобилось такое «равновесие»? Во всяком случае киргизский премьер считает, что лучше было бы подумать об уравниловке в правах мигрантов и местных жителей, а также реально приступить к отмене ограничений на свободное передвижение капитала, товаров и услуг. Кстати, критическое выступление его многие участники форума сочли справедливым. И даже председатель Евразийской Экономической комиссии Тигран Саркисян признал критику.

Но кто же будет считаться с мнением Бишкека и завуалированным признанием его критики? Армяне пользуются приоритетным правом у всех сильных мира сего – и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге. И ясно видно, что это уже не зависит от того, к какому лагерю они тяготеют или какую религию исповедуют, правы они или нет. В этом и заключается коварная суть мирового армянства – всеми правилами и неправдами втереться в доверие сильного, чтобы предать слабого…