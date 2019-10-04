Применима ли «формула Штайнмайера» к карабахскому конфликту?

Комментируя haqqin.az заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга в Киеве о том, что Украина пока согласовывает текст «формулы Штайнмайера» и что он уведомил об этом спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, политолог напомнил слова украинского лидера: «Форма должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет».

Разъясняя сообщение Зеленского, А.Гарань подчеркнул, что в «формуле Штайнмайера» не предусмотрены никакие «ДНР» и «ЛНР». Эти регионы никаких президентов, верховных рад и вообще каких-то независимых структур государственности иметь не могут. Вместо «ДНР» и «ЛНР» будут территории с особым статусом управления. Предполагается, что эти районы будут самоуправляться избранной по украинским законам и украинской избирательной системе местной администрацией.

«Лично я против такой постановки вопроса, - между тем заявил эксперт. - Почему территории, подвергшиеся оккупации, должны иметь особый статус? Чем Донецкая или Луганская области отличаются от других регионов страны?»

Как считает А.Гарань, это вовсе не безобидная тенденция для целостности государства. «Формула Штайнмайера», наряду с выборами в местные исполнительные органы и областную раду, предусматривает выборы делегатов в Верховную Раду Украины. А потому Киев должен настаивать на предложенных им условиях. Прежде всего это вывод российских войск из Донбасса, восстановление работы украинских законов на всей территории Донецкой и Луганской областей, возвращение беженцев, проведение выборов по стандартам Украины и в условиях, когда будут восстановлены украинские государственные институты.

«Вся суть позиции Киева заключается в восстановлении суверенитета над оккупированными территориями. Что же касается России, которая тоже поддерживает «формулу Штайнмайера», то, вероятнее всего, Москва планирует провести пророссийских депутатов в Верховную Раду и уже там блокировать не отвечающие интересам России решения. К примеру, решения о вступлении Украины в НАТО, сближении с Западом и др. В то же время решение вопроса Донбасса открывает возможности снятия с России санкций, наложенных Западом», - полагает политолог.

Однако, констатирует он, пока ничего конкретного для реализации «формулы Штайнмайера, нет, поскольку неизвестно, пойдет ли Россия на условия, которые выдвинет Украина.