Минздрав о требованиях студентов

Министерство здравоохранения обратилось к соответствующим государственным структурам для обеспечения бесплатного обучения резидентов, поступивших в резидентуру в прошлом году.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, решение проблемы, озвученной накануне группой студентов перед Министерством здравоохранения, не входят в полномочия руководства университета или министерства.

«Министерство здравоохранения в связи с решением этого вопроса, то есть обеспечением бесплатного обучения резидентов, поступивших в резидентуру в прошлом году, соответственно обратилось в Министерства образования и финансов. В настоящее время ждем ответа на это обращение», - сказали в министерстве.