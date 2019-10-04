«Хотел бы также поблагодарить Владимира Владимировича за приглашение, большая честь участвовать в работе Валдайского форума.

Я уже говорил, что форум является одной из важнейших международных площадок для обсуждения актуальных вопросов. Сегодняшняя тематика была посвящена Востоку, но, естественно, мы вышли за рамки этой темы, и сегодня на самом деле мне кажется, получилась очень интересная, откровенная дискуссия, где каждый участник панели мог свободно выразить свое мнение. И, как вы заметили, во многом наше мнение совпадало.

Думаю, что сегодняшняя панель была панелью партнеров, друзей, единомышленников. Особая благодарность за вклад в сегодняшнюю панель Владимиру Владимировичу, на его долю выпал основной груз работы. Мы также, как могли, помогали. Еще раз спасибо. Всем благополучия.

Кстати, хотел бы сказать, что увидел в зале тоже немало старых друзей, в том числе мгимовцев. Владимир Владимирович, можете загадать желание – Вы между двумя выпускниками МГИМО», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мое желание заключается в том, чтобы результаты нашей работы приносили практическую пользу в реальной политике, чтобы наши дискуссии помогали лучше понять позиции различных стран при их подходах к решению важнейших мировых проблем, а в их решении все мы заинтересованы», - ответил Владимир Путин.