Джейхун Наджафов, отдел социума 14:44

Из-за преступной безответственности руководства Общества глухих Азербайджана люди с ограниченными возможностями слуха лишены возможности интегрироваться в общество, заявил haqqin.az председатель Общественного объединения «Поддержка глухим» Камран Абасов. «С 2005 года Общество глухих Азербайджана, вместо того чтобы поддерживать людей с недостатками слуха и речи, фактически игнорировало все их трудности. Одна из основных проблем людей с ограниченными физическими возможностями данной категории состоит в том, что до сих пор парламент страны законодательно не утвердил статус азербайджанского языка жестов для устного использования государственного языка. Об этом тоже должно позаботиться Общество глухих, обратившись в Милли Меджлис со специальным представлением», - считает К.Абасов.

Отсутствие законодательно утвержденного языка общения инвалидов по слуху является сегодня главным препятствием для трудоустройства, получения образования и в целом интеграции данной категории граждан в общественную жизнь страны. Утверждение статуса национального языка жестов должно обязать госучреждения создать предусмотренные международным правом и, в частности, Конвенцией о правах инвалидов, условий для трудовой деятельности, обучения в образовательных заведениях, получению информации и др. Официальный статус языка жестов обязывает госучреждения, банки, аэропорты и вокзалы, крупные предприятия предоставлять обратившемуся к ним инвалиду по слуху переводчика жестового языка. Во многих странах мира каждый человек с таким физическим недостатком имеет право на бесплатное предоставление переводчика в целом на 40 часов в год. Это гуманный акт государств, где понимают, что далеко не каждый инвалид при обращении в различные государственные и частные организации, поликлиники, к нотариусу и прочие инстанции имеет возможность оплатить услугу жестового переводчика. С утверждением статуса такого языка определятся и требования к образованию глухих, подготовке преподавателей в школах для глухих, качеству учебных пособий, квалификации сурдопереводчиков и др., объясняет руководитель объединения «Поддержка глухим». В Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана с пониманием отнеслись к трудностям существования инвалидов по слуху и обещали оказывать всяческое содействие. Однако проблем, возникших по вине прежних руководителей республиканского Общества глухих, которые использовали свои должности в корыстных целях, к сожалению, очень много. К примеру, здание открытого еще в советские годы Дома культуры глухих на центральной столичной улице - 28 мая было продано за миллион 200 тысяч манатов частному предпринимателю, который открыл там ресторан. Поскольку дом находился на балансе общества и скрыть махинацию было сложно, деятели общества купили в Хатаинском районе помещение под новостройкой на улице Фазаила Байрамова, но всего за 350 тысяч манатов. Остальные деньги, естественно, осели в их карманах. «Много лет для социальной поддержки глухим абсолютно ничего не делалось, а средства, выделяемые государством для помощи инвалидам по слуху и речи, присваивались узким кругом лиц. В отношении ряда бывших руководителей Общества глухих прокуратура возбудила уголовные дела по статьям о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и т.д. Сейчас эти дела рассматриваются в Бакинском суде по тяжким преступлениям», - сообщил Абасов. К сожалению, Общество глухих Азербайджана дискредитировало себя и на международной уровне. Так, Всемирная федерация глухих, которая представляет и защищает интересы 70 млн инвалидов по слуху в 136 странах мира, исключила азербайджанское общество из своих рядов за неуплату в течение пяти лет членских взносов в эту международную организацию.

Немало сложностей и в сфере образования. В настоящее время специализированная школа для глухих дает детям-инвалидам только начальное образование. Окончив это учебное заведение, они не могут учиться дальше, чтобы получить профессию. Дело в том, что преподаватели в этой школе слабо владеют языком жестов. Им трудно что-то объяснять и работать с особыми учениками. Уроки здесь в основном заключаются в том, чтобы ребята переписывали текст с доски. Как таковые обычные школьные предметы не преподаются. «Да и само отношение преподавателей к свое работе можно охарактеризовать так: «Что с глухих взять, они же как инвалиды и будут жить на пособие». На жизненно важном для их социализации языке жестов здесь ничего не преподают, а это все равно что в обычной школе учитель, не произнося ни одного слова, обучал бы всему только в письменном виде. Закончив свою школу, молодые люди с инвалидностью по слуху и речи не знают крайне необходимого для них жестового языка, так и оставаясь как вне своего сообщества, так и общества в целом. Еще хуже положение глухих детей в регионах, где нет возможности даже начального их образования», - описывает ситуацию К.Абасов, сообщил он. Да что там говорить, если до сих пор нет данных об общем числе глухих в Азербайджане. Объединение «Поддержка глухим» направляло официальное письмо в Госкомитет по статистике с просьбой назвать конкретное число инвалидов по слуху в стране, однако ответ статистиков гласил, что подобными данными они не располагают. Между тем такие сведения должны быть во Врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК), но, видимо, Госкомстату почему-то сложно состыковаться с ВТЭК. Правда, статистики все же пообещали, что в ходе предстоящей в Азербайджане переписи населения будет учтен и такой показатель.