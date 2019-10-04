Греция пожаловалась США на Турцию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что ждет реакции Вашингтона на «незаконные» действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра, передает РИА Новости.

Помпео находится в Греции с официальным визитом с 4 по 6 октября. В ходе визита будет подписано обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве.

«Мы договорились обновить соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое укрепит наши общие военные и стратегические возможности в регионе, в интересах региональной безопасности и стабильности. Тем более, когда в Эгейском море и Восточном Средиземноморье происходят действия, которые бросают вызов суверенным правам Греции и Кипра, нарушают международное право и часто сопровождаются радикальной и контрпродуктивной риторикой», - сказал Мицотакис, принимая Помпео в резиденции премьера Дворец Максима.

«Я имею в виду действия соседней Турции, которые часто не согласуются с политикой дружбы и сотрудничества, которую поддерживает Греция. Европейский союз уже официально занял позицию в отношении этих событий», - сказал премьер.

По его словам, недавние действия Турции в блоке 7 исключительной экономической зоны Республики Кипр, куда Анкара направила буровое судно для разведки месторождений углеводородов, грубо нарушают суверенные права Кипра.

«У Соединенных Штатов есть особый интерес к региону Восточного Средиземноморья. Кипр требует только очевидного, выполнения международного права. Я ожидаю позитивного вклада Соединенных Штатов, который в конечном итоге приведет к созданию более конструктивной и продуктивной обстановки в регионе», - сказал премьер Греции.