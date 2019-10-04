Иран отказывается освобождать российскую журналистку

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Исламской Республике Андрей Ганенко, передает в субботу, 5 октября, ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что дипломаты запросили у иранского ведомства доступ к россиянке и соответствующие разъяснения по ситуации. «Информацию о скором освобождении нам не подтвердили», — заявил он.

4 октября РИА Новости со ссылкой на иранский МИД сообщило, что Юзик в скором времени освободят. В ведомстве якобы уточнили, что ее задержали для «дачи объяснений».

О задержании Юзик стало известно 4 октября. Отмечалось, что при въезде в страну у нее отобрали паспорт и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Журналистке якобы грозило 10 лет тюремного заключения.