Армян в Абхазии скоро станет больше, чем абхазов

Издание пишет, что несмотря на то, что число армян постоянно растет за счет более высокой рождаемости и миграции, во власти они представлены слабо, что рождает у них недовольство. Российское издание задается вопросом: к чему это может привести в будущем?

В Абхазии в последнее время наблюдается новая межнациональная напряженность. И дело не в грузинах, которые все еще проживают на юге-востоке Абхазии. Эксперты утверждают, что противоречия начались между титульным населением и армянским, пишет «Экспресс-газета».

Издание пишет, что когда в Абхазии началась война, армяне первоначально заявили о своем нейтралитете. Но когда пошли реальные бои - встали на абхазскую сторону. Они создали батальон имени Баграмяна, который активно участвовал в боевых действиях против Грузии. Сегодня здешних армян раздражает, что об этом абхазские СМИ умалчивают, а их участие в войне всячески пытаются принизить.

После отъезда из-за боевых действий большинства грузин, русских и греков - армяне стали преобладать в трех из семи районах. Это Гагрский, Сухумский и Гулрипшский.

«Говорят, власти специально пытаются уменьшить их число в официальных итогах переписей, и преувеличить количество титульного народа. Например, в Гагрском районе написали, что с 2003 по 2011 годы число абхазов увеличилось на 50 процентов, хотя это невозможно и трудно объяснить логически. Рождаемость у них находится на весьма низком уровне, а массового переселения не было. Существует полемика и по поводу реальной численности по всей республики. Многие эксперты уверяют, что она сильно завышена», - говорится в статье.

Издание отмечает, что проблем доставляет и тот факт, что абхазские старейшины и официальные лица постоянно поднимают вопрос будущего Абхазии как исключительно абхазской территории. Чтобы увеличить процент абхазов в республике - пытаются привлечь репатриантов из Турции.

Несколько лет назад на суд общественности поднял вопрос армяно-абхазских отношений ветеран войны Джамал Барциц. Он подверг сомнению достижения и участие армянской общины в грузино-абхазской войне, а также предупредил власти и армян по поводу увеличения жителей армянской национальности в республике. По его мнению, это может иметь последствия для стратегической безопасности Абхазии в будущем.

Это заявление вызвало скандал в регионе. Власти Абхазии поспешили извиниться за слова ветерана.

«Но в словах ветерана есть доля истины: при существующей рождаемости у сельского армянского населения и убыли у абхазского, они в скором времени станут доминирующем этносом в республике. Если так продолжится, со временем чиновники будут делать все, чтобы выдавить их в Россию или Армению», - говорится в статье.