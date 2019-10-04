Грузия получит «беспрецедентное» финансирование от США

МИД Грузии заявил о «беспрецедентном» увеличение бюджетных ассигнований для Грузии со стороны США. Об этом сообщает «Грузия.Online».

«Законопроект 2020 года содержит важные записи с точки зрения деоккупации и политики непризнания грузинских регионов. Следует отметить, что закон предусматривает беспрецедентное увеличение бюджетных ассигнований для Грузии», — говорится в сообщении МИД.

Уточняется, что Грузия получит более 132 миллионов долларов США, что является самым высоким показателем финансовой помощи за всю историю американо-грузинских отношений.