Медведев о возможном импичменте Трампа

Ситуация вокруг возможного импичмента президента США Дональда Трампа - дело самих США, но очевидно, что демократы и республиканцы сейчас "зарубились не на шутку", так как это - реальная возможность перетянуть канат на свою сторону, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Это их дело, откровенно говоря. Дело американской политической системы. Но то, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединенных Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю", - заявил Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, отвечая на вопрос, действительно ли, по его мнению, в США дело идет к импичменту.

Американская политическая система достаточно сбалансирована, так что даже при импичменте действующего президента ничего сверхкритического не произойдет, поэтому за судьбу США волноваться не стоит, хотя ситуация может иметь резонанс в других странах, в том числе и на Украине, считает премьер-министр России.