Приговоренный к смертной казни еврей обвинил судью в антисемитизме

В апелляции Халприна говорится, что в ходе судебного разбирательства Каннингем использовал в его адрес оскорбительные выражения явно антисемитского толка. Апелляция подкрепляется рядом свидетельских показаний.

Приговоренный к высшей мере наказания Рэнди Халприн, находящийся в камере смертников одной из техасских тюрем, обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело. Халприн напоминает, что он – еврей и утверждает, что судья Виккерс Каннингем, который вынес ему приговор в 2003 году, является антисемитом, сообщает JTA.

"Техас назначил судью-антисемита единственным гарантом справедливого суда, тогда как обвиняемым был еврей, которому грозит смертная казнь. Мы надеемся, что суд согласится с тем, что это недопустимо", - заявил адвокат Халприна, Тивон Шардл в заявлении, сопровождающем апелляцию.

Ряд еврейских организаций, в том числе Американский еврейский комитет, Союз за реформистский иудаизм и Антидиффамационная лига, выразили поддержку апелляции.

Смертный приговор Халприну был вынесен за убийство полицейского во время ограбления, совершенного им вместе с другими членами группировки "Техас 7".

В 2000 году семь членов банды бежали из техасской тюрьмы, напав на охранников. Затем подельники совершили серию вооруженных ограблений, застрелив полицейского во время одного из налетов. В том же году все они были арестованы, отданы под суд и приговорены к смертной казни. К настоящему времени четверо из них казнены.

Казнь Рэнди Халприна была назначена на 10 октября. Из-за поданной им апелляции в Верховный суд США исполнение смертного приговора отложено.