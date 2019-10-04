Двухэтажный пассажирский автобус перевернулся на шоссе А385, соединяющем города Тотнес и Пейнтон. В результате ДТП пострадало минимум десять человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщает телеканала SkyNews.

Инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени в субботу, 5 октября. Автобус ехал в Плимут в английском графстве Девон, когда, врезавшись в изгородь, перевернулся на бок. Причина аварии выясняется.

На место происшествия направились несколько машин скорой помощи, транспортные средства для перевозки пациентов и санитарная авиация. Полиция и пожарная служба также оказывают помощь.

Сейчас дорога временно закрыта. Всем автолюбителям рекомендовано искать альтернативные маршруты.