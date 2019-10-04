Из-за Алиева напали на редакцию в Ереване
На сайте издания Hayeli.am («Зеркало»), принадлежащему сестре председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна - Анжеле Товмасян, была опубликована статья под названием «Запоздалый, но мощный ответ Алиева Пашиняну», сообщает Sputnik-Армения.
Из-за этой статьи группа армянских националистов обвинила Анжелу Товмасян и ее брата в «антикарабахской» позиции и организовала нападение на редакцию газеты.
Акцию организовал некий Давид Ованнисян. С ним вместе в ней приняли участие Саркис Манукян, Артак Маркарян и Айк Степанян. Они забросали яйцами двери пресс-клуба «Зеракала» и обклеили их плакатами. Ованнисян заявил, что требует закрыть это СМИ.
«Анжела Товмасян и ее брат должны собрать вещички и уехать в Азербайджан», - заявил он.
По словам участников акции, они собирались сделать то же самое в помещении, если бы дверь была открытой.
В пресс-службе полиции корреспонденту Sputnik-Армения сообщили, что изучают публикацию и проводят проверку в связи с инцидентом.
Анжела Товмасян, возглавляющая редакцию сайта и пресс-клуб «Зеркало», считает, что сегодняшняя акция была нацелена на то, чтобы оказать давление и напугать ее и брата.
«Это посягательство на сайт, пресс-клуб и меня лично связано с моей оппозиционной позицией. Меня предупреждали, что на нашу семью могут начать давить, учитывая ситуацию вокруг моего брата. Это полностью в стиле нынешней власти. Сегодняшнее хулиганство доказало это. Все участники должны понести наказание», - сказала она.
Напомним, что фракция партии Пашиняна «Мой шаг» инициировала процесс лишения полномочий главу КС Грайра Товмасяна. Парламент уже одобрил соответствующий проект закона, который направил в Конституционный суд. Именно члены КС будут решать, покинет Товмасян пост или нет.