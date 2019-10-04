Из-за Алиева напали на редакцию в Ереване

Из-за этой статьи группа армянских националистов обвинила Анжелу Товмасян и ее брата в «анти карабах ской» позиции и организовала нападение на редакцию газеты.

На сайте издания Hayeli.am («Зеркало»), принадлежащему сестре председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна - Анжеле Товмасян, была опубликована статья под названием «Запоздалый, но мощный ответ Алиева Пашиняну», сообщает Sputnik-Армения.

Акцию организовал некий Давид Ованнисян. С ним вместе в ней приняли участие Саркис Манукян, Артак Маркарян и Айк Степанян. Они забросали яйцами двери пресс-клуба «Зеракала» и обклеили их плакатами. Ованнисян заявил, что требует закрыть это СМИ.

«Анжела Товмасян и ее брат должны собрать вещички и уехать в Азербайджан», - заявил он.

По словам участников акции, они собирались сделать то же самое в помещении, если бы дверь была открытой.

В пресс-службе полиции корреспонденту Sputnik-Армения сообщили, что изучают публикацию и проводят проверку в связи с инцидентом.