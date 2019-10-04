В Тбилиси усилены меры безопасности

В связи с празднованием дня города "Тбилисоба" полиция, а также спасатели и пожарные в столице Грузии перешли на особый режим работы, говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, передает Sputnik-Грузия.

На территории, где проходят праздничные мероприятия, дежурят пять экипажей пожарных-спасателей, а реку Куру патрулируют спасатели на катерах.

День Тбилиси "Тбилисоба" празднуют с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время - с 1989 по 1994 год, однако после традиция празднования возобновилась.

С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первые выходные октября, а не в конце месяца, как было принято ранее.