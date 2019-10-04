КНДР и США прервали переговоры в Швеции

Двусторонняя встреча между делегациями США и КНДР в Швеции прервана. Об этом в субботу сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

"Мы разочарованы США, которые ничего не принесли за стол переговоров, - цитирует издание слова представителя МИД КНДР Ким Мён Гиля на пресс-конференции у посольства КНДР. - Теперь дело за возобновлением диалога со стороны США".

Посол США в Швеции Билл Мартин не смог прокомментировать эту информацию. "Это интересно, но у меня нет комментариев по этому поводу. Я сам этого не слышал", - пояснил Мартин.

Как ранее сообщил телеканал SVT, предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на столичном острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand. В субботу проходили рабочие переговоры.