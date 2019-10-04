Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Поляки заставили украинца съесть красно-черный флажок, который увидели в его автомобиле. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в Фейсбуке, передает РИА Новости.

Однажды его друг, пожелавший сохранить анонимность, стал очевидцем того, как поляки спустили колеса автомобиля с украинскими номерами. Под лобовым стеклом машины был флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА). Когда хозяин машины вернулся, они окружили его.

"Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок", – написал Журавко.

Украинцу пришлось выполнить требования поляков. Несмотря на то, что мужчины не били его, действовали они "жестко", рассказал друг Журавко.

Украинца заставили просить прощения на русском языке.