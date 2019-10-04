Тысячи шотландцев вышли на марш за независимость
В Эдинбурге прошла акция сторонников выхода Шотландии из состава Великобритании. На улицы вышли 100 тысяч сторонников независимости, сообщает Press Association.
Удачи участникам пожелала и первый министр Шотландии Никола Стерджен, однако присоединиться к митингующим не смогла.
Напомним, референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Тем не менее периодически вопрос об отделении Шотландии включается в повестку дня.