В Москве задумаются над словами Ильхама Алиева слово публицисту
«Москва… Как много в этом звуке»… Эти пушкинские строки запомнились мне задолго до того, как я сел за «Евгения Онегина». Думаю, что то же самое произошло со многими советскими людьми моего поколения, потому как Москва была для них больше чем столица их огромной и неповторимой во многих отношениях страны. Возможно, то было и следствием работы мощной советской пропагандистской машины, которая не обходила вниманием ни одного гражданина великой державы, став естественной частью общесоветского бытия.
Как бы там ни было образ далекой загадочной Москвы врезался когда-то в мою юношескую память, да так и остался навсегда во мне. А вспомнилась наша бывшая столица нынче вот в связи с чем. Все последние годы, куда бы не забрасывала меня журналистская судьба, я вновь и вновь возвращался к этому поворотному моменту в моей жизни, а по большому счету к проблеме, с которой нравится нам это или нет - связана наша общая – азербайджанская судьба. Вот уже действительно получается по-пушкински: «Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе!»
Проблема Москвы актуализировалась в Баку не сейчас, как может показаться, а с началом ликвидации СССР – нашей общей родины, и подходы к неожиданно возникшей проблеме менялись в полном соответствии с политическими веяниями и переменами в стране. Самый яркий эпизод – вопрос, одного из моих московских коллег в начале 1990-х, на который, признаюсь, я не нашел так же кратко, что ответить: « За что в Азербайджане нас так не любят?»
Как говорят русские, Слава Богу все это сомнения, колебания, подозрения, рожденные неопытными демократиями, теперь остались позади. И очень даже возможно навсегда. Речь идет не только о перспективах двухсторонних отношений. В политике сближения, достижения взаимопонимания в Южнокавказском регионе Москва находит позитивный отклик в Баку. Не случайно последнюю встречу в Сочи азербайджанский президент Ильхам Алиев назвал «панелью партнеров, друзей, единомышленников».
Речь идет, как думается, о качественно новом умонастроении, о новых подходах к реализации совместных планов в условиях глобализирующегося мира. «Мое желание заключается в том, чтобы результаты нашей работы приносили практическую пользу в реальной политике, чтобы наши дискуссии помогали лучше понять позиции различных стран при их подходах к решению важнейших мировых проблем, а в их решении все мы заинтересованы», - так со свойственной ему четкостью высказался о месте и роли, которая отводится региональному партнеру РФ президент В.В. Путин.
Многие факторы благоприятствуют реализации планов этой новой практически союзной политики и прежде всего то обстоятельство, что Ереван со своими давними агрессивными планами создания Армении от моря и до моря явно остается вне этой глобалистской тенденции. И это ее выбор.
Причем, страна, политическое руководство которой убеждает Москву в своей преданности традиционным узам дружбы и братства на самом деле движется в западном направлении и завязывает перспективные отношения с откровенно антироссийскими партнерами.
Подтверждением этому служат итоги переговоров состоявшихся между высокопоставленными представителями Армении и Литвы. В Вильнюсе собственно и не скрывают, что интерес к Армении связан исключительно с ее желанием продолжить дрейф на Запад. «Армения движется в направлении Запада, произошла полная смена власти, и она действительно не пророссийская. Как мы пытаемся в рамках Восточного партнерства помочь Грузии, Молдове, я считаю, мы должны помочь и Армении». Так предельно откровенно высказывается экс-спикер литовского сейма Ирена Дегутене.
Помощь не заставила себя долго ждать. Комитет Сената США принимает решение о предоставлении Армении дополнительных средств на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, на международное военное образование и финансирование иностранных вооруженных сил. Ну и т.д. Как видите, Ереван как ни в чем не бывало продолжает игру на двух досках.
Впрочем, дело это для мирового армянства привычное: так поступила она с Турцией, еще хуже с СССР. Теперь очередь за Россией. Другое дело, что ельцинской Москвы давно уже нет. Москва нынче путинская. А может в Ереване посчитали, что разницы особой тут нет? Ответ на этот вопрос может дать только Первопрестольная. Мы обязательно его услышим. Поверьте, ждать придется недолго.