«Москва… Как много в этом звуке»… Эти пушкинские строки запомнились мне задолго до того, как я сел за «Евгения Онегина». Думаю, что то же самое произошло со многими советскими людьми моего поколения, потому как Москва была для них больше чем столица их огромной и неповторимой во многих отношениях страны. Возможно, то было и следствием работы мощной советской пропагандистской машины, которая не обходила вниманием ни одного гражданина великой державы, став естественной частью общесоветского бытия.

Как бы там ни было образ далекой загадочной Москвы врезался когда-то в мою юношескую память, да так и остался навсегда во мне. А вспомнилась наша бывшая столица нынче вот в связи с чем. Все последние годы, куда бы не забрасывала меня журналистская судьба, я вновь и вновь возвращался к этому поворотному моменту в моей жизни, а по большому счету к проблеме, с которой нравится нам это или нет - связана наша общая – азербайджанская судьба. Вот уже действительно получается по-пушкински: «Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе!»

Проблема Москвы актуализировалась в Баку не сейчас, как может показаться, а с началом ликвидации СССР – нашей общей родины, и подходы к неожиданно возникшей проблеме менялись в полном соответствии с политическими веяниями и переменами в стране. Самый яркий эпизод – вопрос, одного из моих московских коллег в начале 1990-х, на который, признаюсь, я не нашел так же кратко, что ответить: « За что в Азербайджане нас так не любят?»

Как говорят русские, Слава Богу все это сомнения, колебания, подозрения, рожденные неопытными демократиями, теперь остались позади. И очень даже возможно навсегда. Речь идет не только о перспективах двухсторонних отношений. В политике сближения, достижения взаимопонимания в Южнокавказском регионе Москва находит позитивный отклик в Баку. Не случайно последнюю встречу в Сочи азербайджанский президент Ильхам Алиев назвал «панелью партнеров, друзей, единомышленников».