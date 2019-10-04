Нидерланды отказались называть себя Голландией

Власти Нидерландов больше не будут использовать название Голландия. Такое решение принято в рамках обновления имиджа страны.

Как пишет The Guardian, правительство страны не хочет, чтобы страну по-прежнему ассоциировали с такими атрибутами, как наркотики и район красных фонарей. Вместо этого Нидерланды намерены представить себя как «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем». Кроме того, планируется усилить туристическую привлекательность других городов, помимо Амстердама.

По данным издания, название Нидерланды будут активно использовать в 2020 году во время Олимпиады в Токио и на песенном конкурсе «Евровидение-2020». Футбольную команду страны, которую за рубежом часто называют голландской, начнут именовать только как «команду Нидерландов».

Отметим, две исторически наиболее развитые провинции страны называются Северная и Южная Голландия, но в целом более правильным является название Нидерланды.