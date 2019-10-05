Турция стягивает войска к границе с Сирией

Турция стягивает дополнительные войска и военную технику в расположенный на границе с Сирией район Акчакале, передает государственный турецкий телеканал TRT.

Переброска армейских подразделений происходит на фоне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято "сегодня или завтра". По словам Эрдогана, цель операции - очистка приграничной сирийской территории от Сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.

В августе в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Тогда стороны договорились организовать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне.