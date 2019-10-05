Трансандинский нефтепровод взорвали в Колумбии

Неизвестные напали и подорвали в Колумбии трансандинский нефтепровод. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

В результате случившегося, нефтепродукты вылились в реку Гуамуес и загрязнили ее.

Отмечается, что в момент происшествия нефтепровод не работал, но некоторая часть нефти вылилась.

«Ограничительные клапаны были немедленно перекрыты, чтобы избежать дальнейшего загрязнения окружающей среды», — добавили в компании.

В настоящее время специалисты устраняют последствия случившегося.