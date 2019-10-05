Миллионеры начали покидать Гонконг

Сразу несколько миллионеров из Гонконга попытались переехать в Ирландию на фоне политических волнений в городе, сообщает Bloomberg.

За последние восемь недель около 100 человек попытались получить вид на жительство в Ирландии по программе помощи иммигрантам, действующей для состоятельных азиатов.

Отмечается, что до начала протестов программой воспользовались менее 10 человек.

Для того, чтобы получить право на проживание, заявители должны инвестировать в страну не менее миллиона евро.