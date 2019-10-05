Армия Хафтара продолжает бои

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли авиаудары по складам с боеприпасами в городе Сирт, который контролируется силами Правительства национального согласия (ПНС), говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.

"Авиация верховного командования ливийских арабских вооруженных сил (ЛНА) нанесла последовательные авиаудары, посредством которых были поражены четыре военные цели в Сирте, представленные складами, которые террористические формирования использовали для хранения оружия и боеприпасов", - сообщил аль-Мисмари.

Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков террористической группировки ИГ. Сирт находится на побережье Средиземного моря. Родной город бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи был захвачен террористами в 2014 году.