Ким Чен Ын опять унизил Америку наш комментарий
Северная Корея заявила о том, что в среду был проведен успешный испытательный пуск баллистической ракеты подводного базирования. Государственное информационное агентство КНДР распространило соответствующие фотографии, по которым, правда, сложно сказать, использовалась ли для пуска подводная лодка, специальная подводная платформа или баржа.
Все уже даже привыкли к тому, что Северная Корея, лидер которой установил теплые дружеские отношения с Дональдом Трампом, регулярно проводит пуски ракет, вопреки категорическому запрету Совета безопасности ООН. После июньской встречи, когда американский президент символически пересек границу между Северной и Южной Кореями, чтобы пожать руку Ким Чен Ыну, было произведено девять пусков ракет ближнего радиуса действия. Но нынешний пуск отличается дерзостью даже на этом фоне.
Дело в том, что сегодня в Стокгольме начался новый раунд переговоров между Соединенными Штатами и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян продолжает поднимать ставки, в то время как американская позиция под влиянием президента, очарованного своим северокорейским коллегой, выглядит двусмысленной.
В ходе испытания баллистических ракет КНДР провела четыре пуска из-под воды, в ходе одного из которых, в августе 2016 года, двухступенчатая твердотопливная ракета Пукгуксон пролетела около полутысячи километров. По сообщению Генерального штаба Южной Кореи, запущенная в среду ракета пролетела 450 километров, поднявшись в высшей точке на 980 километров. За три года, пока в Северной Корее удерживались от тестирования подводных пусков, мастерство не подрастеряли. И впервые с ноября 2017 года был продемонстрирован носитель, способный нести ядерный заряд. Это ли не наглость?
Наиболее неприятные эмоции по поводу пуска испытали в Японии. Вооружение баллистическими ракетами с такими характеристиками и возможностью нести ядерный заряд делает эту страну абсолютно уязвимой для удара со стороны КНДР, снимая вопрос дальности подлета. Осознание этого тем более неприятно в условиях, когда нынешний Белый дом заявляет о нежелании сильно тратиться на оборону собственных союзников и предлагает им взять львиную часть издержек на себя. Но ни у Южной Кореи, ни у Японии нет таких военных и технологических возможностей, которыми обладают США. Собственно, и сами Соединенные Штаты могут оказаться в досягаемости ракет, размещенных на северокорейских подлодках, но там продолжается медовый месяц Дональда Трампа и Ким Чен Ына, а острый внутриполитический кризис отвлекает внимание американского главнокомандующего от проблем по ту сторону океана.
Пока все действительно выглядит так, что хитрый северокорейский диктатор переиграл своего американского оппонента. Три года имитации уступок в КНДР не теряли времени и нарабатывали новые технологии в области ракетного и ядерного вооружения. Сейчас США и Северная Корея далеко не там, где они были в 2016 году, Пхеньян за это время существенно усилился, что он не пытается даже скрывать. Говорят, расхождение с президентом по отношению к этой проблеме – одна из причин, которая привела к отставке советника по национальной безопасности Джона Болтона. Тот требовал более жесткой политики и непреклонной позиции. Большой вопрос, конечно, каким образом Штаты могли бы предотвратить усиление КНДР. Но хотя бы они не наблюдали за ним с радостной улыбкой и не тянули приветственно руку.