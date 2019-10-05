Дело в том, что сегодня в Стокгольме начался новый раунд переговоров между Соединенными Штатами и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян продолжает поднимать ставки, в то время как американская позиция под влиянием президента, очарованного своим северокорейским коллегой, выглядит двусмысленной.

Все уже даже привыкли к тому, что Северная Корея, лидер которой установил теплые дружеские отношения с Дональдом Трампом, регулярно проводит пуски ракет, вопреки категорическому запрету Совета безопасности ООН. После июньской встречи, когда американский президент символически пересек границу между Северной и Южной Кореями, чтобы пожать руку Ким Чен Ыну, было произведено девять пусков ракет ближнего радиуса действия. Но нынешний пуск отличается дерзостью даже на этом фоне.

В ходе испытания баллистических ракет КНДР провела четыре пуска из-под воды, в ходе одного из которых, в августе 2016 года, двухступенчатая твердотопливная ракета Пукгуксон пролетела около полутысячи километров. По сообщению Генерального штаба Южной Кореи, запущенная в среду ракета пролетела 450 километров, поднявшись в высшей точке на 980 километров. За три года, пока в Северной Корее удерживались от тестирования подводных пусков, мастерство не подрастеряли. И впервые с ноября 2017 года был продемонстрирован носитель, способный нести ядерный заряд. Это ли не наглость?

Наиболее неприятные эмоции по поводу пуска испытали в Японии. Вооружение баллистическими ракетами с такими характеристиками и возможностью нести ядерный заряд делает эту страну абсолютно уязвимой для удара со стороны КНДР, снимая вопрос дальности подлета. Осознание этого тем более неприятно в условиях, когда нынешний Белый дом заявляет о нежелании сильно тратиться на оборону собственных союзников и предлагает им взять львиную часть издержек на себя. Но ни у Южной Кореи, ни у Японии нет таких военных и технологических возможностей, которыми обладают США. Собственно, и сами Соединенные Штаты могут оказаться в досягаемости ракет, размещенных на северокорейских подлодках, но там продолжается медовый месяц Дональда Трампа и Ким Чен Ына, а острый внутриполитический кризис отвлекает внимание американского главнокомандующего от проблем по ту сторону океана.

Пока все действительно выглядит так, что хитрый северокорейский диктатор переиграл своего американского оппонента. Три года имитации уступок в КНДР не теряли времени и нарабатывали новые технологии в области ракетного и ядерного вооружения. Сейчас США и Северная Корея далеко не там, где они были в 2016 году, Пхеньян за это время существенно усилился, что он не пытается даже скрывать. Говорят, расхождение с президентом по отношению к этой проблеме – одна из причин, которая привела к отставке советника по национальной безопасности Джона Болтона. Тот требовал более жесткой политики и непреклонной позиции. Большой вопрос, конечно, каким образом Штаты могли бы предотвратить усиление КНДР. Но хотя бы они не наблюдали за ним с радостной улыбкой и не тянули приветственно руку.