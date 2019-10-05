Украинцы выступили против легализации игорного бизнеса

Большинство жителей Украины выступило против инициативы президента Владимира Зеленского легализовать игорный бизнес. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, 11% респондентов выступают за легализацию игорного бизнеса без ограничений, 27% согласны при условии создания специальных зон для игорного бизнеса. При этом 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях.

Кроме того, 50% участников опроса заявили, что на Украине должны быть разрешены лотереи, 25% — ставки в букмекерских конторах и казино. Хуже всего респонденты отнеслись к легализации игровых автоматов, интернет-казино, игры в карты на деньги.

Опрос проводился среди 2000 человек в возрасте от 18 лет и старше.