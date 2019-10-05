Идея Путина может воплотиться в азербайджанском Наваи по следам выступлений президентов
В 1981 году ХХVI съезд КПСС решил, что Азербайджану просто необходима атомная станция, и поручил Совету министров СССР начать ее проектирование. Возражения руководства и специалистов республики в те времена были просто немыслимы, и работа закипела.
Через несколько лет (тогда проект и его реализацию разделял солидный срок) в поселке Наваи (сейчас Наваги) в Гаджигабульском районе Азербайджанской ССР, всего в ста километрах от Баку, приступили к закладке фундамента будущих реакторов, и только страшная катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году прекратила это строительство.
Идею об азербайджанской АЭС вспомнили уже после восстановления Азербайджаном независимости, и пытались возобновить строительство. Даже было получено согласие Международного агентства по атомной энергии – МАГАТЭ. Свои услуги по сооружению первого ядерно-исследовательского реактора сразу же предложили французы, но на этом все как-то застопорилось и об АЭС в нашей стране вспомнили только недавно. Причем инициатором создания реакторов на том же месте близ Баку стал российский президент Владимир Путин.
Буквально на днях во время встречи лидеров Азербайджана и России – И.Алиева и В.Путина на форуме «Российская энергетическая неделя» в Сочи, как позже заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, Путин весьма настаивал на этой идее. «…Об этом шел разговор между президентами. И Владимир Владимирович активно предложил, а Ильхам Гейдарович согласился как минимум с возможностью глубоко изучить этот вопрос», - отметил Лихачев, подчеркнув, что в Азербайджане «есть люди, которые разделяют эти взгляды».
Судя по всему, эта тема была поднята в Сочи неспроста - в мае этого года Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана сообщало о планах сотрудничества с «Росатомом» в сфере ядерных наук, ядерных и радиационных технологий и использования ядерной энергии в мирных целях.
И вот теперь, как сказал глава «Росатома», Россия предлагает построить в Азербайджане атомную электростанцию, тем более что в свое время «была выбрана площадка для АЭС под Баку и даже был заложен фундамент». А.Лихачев добавил, что выбор типа реактора останется за Азербайджаном, но Россия предлагает строить «мощную станцию».
В стране тут же развернулась бурная дискуссия о плюсах и минусах атомных станций. Припомнили, что несколько лет назад известный азербайджанский эколог Тельман Зейналов предостерегал, что строительство АЭС в 100 км от столицы сопряжено с реальной опасностью.
«Учитывая последствия аварий АЭС в Чернобыле и на японской «Фукусима-1», просто опасно строить такую станцию в нашей стране. В свое время СССР пытался построить АЭС в Азербайджане – в те годы поставили создать атомные станции во всех 15 республиках страны. Но нам повезло: после аварии в Чернобыле Москва отказалась от этой идеи. Видимо, опыт стран, переживших и все переживающих последствия аварий на АЭС и разного рода ядерных энергетических установках сыграл свою роль. Воплощение научных идей целесообразно, только если это не угрожает безопасности нации».
И действительно, в Европе уже отказываются от атомной энергии в так называемых мирных целях. К 2022 году Германия отключит последнюю АЭС; страна рассчитывает на альтернативные источники энергии — ветер, солнце и биотопливо. Италия располагала четырьмя действующими АЭС, но в 1987, в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, в стране провели референдум о целесообразности атомной энергетики. Большинство граждан высказались за отказ от «мирного атома», и последняя АЭС Италии была остановлена в 1990 году. 51% австрийцев также были против АЭС в своей стране, что положило конец австрийской ядерной программе. Более того, отказ от атомной энергетики в Австрии не ограничивается запретом на АЭС в стране, а распространяется даже на импорт электричества, произведенного атомными станциями других государств. В Бельгии пока работают две АЭС, и она до последнего времени занимала второе место в Европе после Франции по выработке ядерной энергии, однако в 1999 году ее правительством было принято решение, согласно которому сооружение новых АЭС запрещается, а срок эксплуатации действующих ограничивается до 40 лет. Швеция собирается раньше срока остановить два реактора на своей АЭС «Рингхальс».
«Так зачем нам, в непосредственной близости от Баку, эта мина замедленного действия?», - спрашивает отечественный эколог Зейналов.
С ним категорически не согласен бывший замминистра атомной энергетики России Булат Нигматулин, о чем он решительно заявил в беседе с haqqin.az.
«Еще в советское время в Азербайджане в поселке Наваи планировалось построить АЭС, - обращается и он к истории. - Тогда лучшие советские специалисты выбирали это место для будущего строительства. Я помню, тогда покойный Гейдар Алиевич был заместителем председателя Совета министров СССР и курировал эти все строительные вопросы, и мы, естественно, очень ответственно относились к разработке и реализации проектов. Особенно же к проекту АЭС в Азербайджане, учитывая особое значение этой республики для него. В разработке и реализации проекта были задействованы ведущие НИИ СССР, строительно-монтажные структуры. После Чернобыля в Москве решили свернуть строительство АЭС, но теперь российскими специалистами учтены все последствия аварий в Чернобыле и на «Фукусима-1», и, смею утверждать, российские строители атомных станций - лучшие в мире. Азербайджан только выиграет от АЭС. Учитывая, что у вас одна из быстроразвивающихся экономик мира, АЭС в стране просто необходима».
Сделав такой однозначный вывод, Б.Нигматулин представил выгоду Азербайджана от АЭС в цифрах. Предполагается, что в год на атомной энергетике страна сможет сэкономить до 800 млн долларов.
«У вас же явный перекос: более 90% - это газово-тепловая генерация. В этом смысле можно заместить газовые поставки электроэнергией с атомной станции, увеличив свой экспортный потенциал. То есть налицо прямая экономическая выгода. Свой газ, который ныне продается населению, можно будет экспортировать той же Турции, где ежегодный прирост населения превышает миллион человек», - считает бывший российский замминистра.
Подсчитал Б.Нигматулин и сумму, в которую Азербайджану обойдется АЭС. Она будет составлять, полагает он, примерно 10 млрд долларов. «Россия для этих целей, - отмечает экс-чиновник, - может выделить кредит на 3-4 года, и вы спокойно за счет экспорта своих энергоносителей сможете его погасить. А вообще все расходы по сооружению станции окупятся уже лет через 10-12».
В то же время Б.Нигматулин предупреждает, что, по расчетам специалистов, углеводородные запасы в мире истощаются, а АЭС будет действовать 60-70 лет. «Думаю, в Азербайджане сначала появятся два реактора, а потом к ним прибавятся еще два», - прогнозирует он.
Что же касается отработанных радиоактивных материалов, которые в небольшой стране захоронить сложно, то Нигматулин выразил уверенность, что Россия возьмет на себя обязательство забирать их и решать эту проблему на своей территории.