Заур Расулзаде, собкор 11:59

В 1981 году ХХVI съезд КПСС решил, что Азербайджану просто необходима атомная станция, и поручил Совету министров СССР начать ее проектирование. Возражения руководства и специалистов республики в те времена были просто немыслимы, и работа закипела. Через несколько лет (тогда проект и его реализацию разделял солидный срок) в поселке Наваи (сейчас Наваги) в Гаджигабульском районе Азербайджанской ССР, всего в ста километрах от Баку, приступили к закладке фундамента будущих реакторов, и только страшная катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году прекратила это строительство.

Идею об азербайджанской АЭС вспомнили уже после восстановления Азербайджаном независимости, и пытались возобновить строительство. Даже было получено согласие Международного агентства по атомной энергии – МАГАТЭ. Свои услуги по сооружению первого ядерно-исследовательского реактора сразу же предложили французы, но на этом все как-то застопорилось и об АЭС в нашей стране вспомнили только недавно. Причем инициатором создания реакторов на том же месте близ Баку стал российский президент Владимир Путин. Буквально на днях во время встречи лидеров Азербайджана и России – И.Алиева и В.Путина на форуме «Российская энергетическая неделя» в Сочи, как позже заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, Путин весьма настаивал на этой идее. «…Об этом шел разговор между президентами. И Владимир Владимирович активно предложил, а Ильхам Гейдарович согласился как минимум с возможностью глубоко изучить этот вопрос», - отметил Лихачев, подчеркнув, что в Азербайджане «есть люди, которые разделяют эти взгляды». Судя по всему, эта тема была поднята в Сочи неспроста - в мае этого года Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана сообщало о планах сотрудничества с «Росатомом» в сфере ядерных наук, ядерных и радиационных технологий и использования ядерной энергии в мирных целях. И вот теперь, как сказал глава «Росатома», Россия предлагает построить в Азербайджане атомную электростанцию, тем более что в свое время «была выбрана площадка для АЭС под Баку и даже был заложен фундамент». А.Лихачев добавил, что выбор типа реактора останется за Азербайджаном, но Россия предлагает строить «мощную станцию». В стране тут же развернулась бурная дискуссия о плюсах и минусах атомных станций. Припомнили, что несколько лет назад известный азербайджанский эколог Тельман Зейналов предостерегал, что строительство АЭС в 100 км от столицы сопряжено с реальной опасностью.

«Учитывая последствия аварий АЭС в Чернобыле и на японской «Фукусима-1», просто опасно строить такую станцию в нашей стране. В свое время СССР пытался построить АЭС в Азербайджане – в те годы поставили создать атомные станции во всех 15 республиках страны. Но нам повезло: после аварии в Чернобыле Москва отказалась от этой идеи. Видимо, опыт стран, переживших и все переживающих последствия аварий на АЭС и разного рода ядерных энергетических установках сыграл свою роль. Воплощение научных идей целесообразно, только если это не угрожает безопасности нации». И действительно, в Европе уже отказываются от атомной энергии в так называемых мирных целях. К 2022 году Германия отключит последнюю АЭС; страна рассчитывает на альтернативные источники энергии — ветер, солнце и биотопливо. Италия располагала четырьмя действующими АЭС, но в 1987, в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, в стране провели референдум о целесообразности атомной энергетики. Большинство граждан высказались за отказ от «мирного атома», и последняя АЭС Италии была остановлена в 1990 году. 51% австрийцев также были против АЭС в своей стране, что положило конец австрийской ядерной программе. Более того, отказ от атомной энергетики в Австрии не ограничивается запретом на АЭС в стране, а распространяется даже на импорт электричества, произведенного атомными станциями других государств. В Бельгии пока работают две АЭС, и она до последнего времени занимала второе место в Европе после Франции по выработке ядерной энергии, однако в 1999 году ее правительством было принято решение, согласно которому сооружение новых АЭС запрещается, а срок эксплуатации действующих ограничивается до 40 лет. Швеция собирается раньше срока остановить два реактора на своей АЭС «Рингхальс». «Так зачем нам, в непосредственной близости от Баку, эта мина замедленного действия?», - спрашивает отечественный эколог Зейналов. С ним категорически не согласен бывший замминистра атомной энергетики России Булат Нигматулин, о чем он решительно заявил в беседе с haqqin.az.