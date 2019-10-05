Украинцев призвали не ездить в Армению В Ереване возмущены
«Гражданам Украины не рекомендуется при принятии решения посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а также прилегающие к ним районы руководствоваться законодательством Азербайджанской Республики и Грузии», - напомнил украинский МИД населению страны, отметив, что нарушение законодательства этих государств влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Тем самым Киев еще раз подчеркнул неизменность своей позиции по отношению к незаконным сепаратистским образованиям. Пресс-секретарь МИД страны Екатерины Зеленко однозначно заявила, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Грузии в пределах их международно признанных границ.
Как и следовало ожидать, на обращение к согражданам внешнеполитического ведомства Украины сразу же негодующе отозвалась Армения. «Заявления Украины по карабахскому конфликту не способствуют процессу мирного урегулирования», - грозно предупредила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, обвинив украинских коллег в использовании «односторонних формулировок».
И это не первый недружественный шаг Еревана в отношении Киева. Недавно заместитель гендиректора крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что украинцам лучше не ездить в Армению, поскольку они могут быть арестованы и переданы России. Оказывается, такое произошло с депутатом Рады Мустафой Найемом.
«Он улетел в Ереван, где его долго не пускали в страну, потому что он у них занесен в какие-то общие списки с Россией, - рассказал крымский журналист. - Это списки ФСБ. Точно такие, как и в Беларуси. Если бы Мустафа был менее известен, не был депутатом, его могли бы арестовать и передать РФ. Или любого человека могут просто похитить и увезти на российскую военную базу».
Муждабаев даже предложил МИД Украины предупредить своих соотечественников, чтобы они избегали «посещения Армении».
Покинув СНГ, Украина стала выстраивать свои отношения с постсоветскими странами на двустороннем и многостороннем сотрудничестве в рамках ОЧЭС и ГУАМ. В этой связи регион Южного Кавказа приобретает особое значение. В частности, отношения между Украиной и Азербайджаном имеют давнюю историю. Так или иначе Киев поддерживал Баку в острый период карабахского конфликта и всегда выступал за территориальную целостность Азербайджана. В свою очередь, в Баку сохраняют выдержанную политику по отношению проблеме Крыма, Донбасса и Луганска.
Как заявил haqqin.az украинский политолог Вадим Трюхан, «было бы странно и нелогично, если бы Киев и Баку не поддерживали друг друга».
Принцип нерушимости границ – основополагающий в международном праве, и когда определенные политические силы пытаются использовать принцип самоопределения нации в ущерб нерушимости границ, это приводит к эрозии международного права, к хаосу человеческих судеб, торможению развития целыx государств, убежден аналитик.
«И мое отношение к территориальной целостности Азербайджана, моя позиция всегда была, есть и будет неизменной: де-юре Карабах - это территория Азербайджана. У Баку и Киева всегда были очень теплые и добрососедские отношения. Нам всегда удавалось быстро и лаконично общаться на языке партнерства и сотрудничества. А были времена, когда Азербайджан даже спасал Украину от проблем в энергетике. Так что позиция Киева в отношении Нагорного Карабаха отнюдь не случайна», - полагает Трюхан.
С ним согласен и другой украинский эксперт - Александр Дудчак. «Киев и Баку - стратегические партнеры. Как Азербайджан поддерживает Украину в вопросе территориальной целостности, так и Украина. Кроме того, Азербайджан и Украина входят в ГУАМ, и они просто обязаны оказывать седействие друг другу. Так что Еревану нечего обижаться на Киев. Отношения Баку и Киева - это отношения стратегических партнеров, кто бы в Украине не был у власти. Так сложилось исторически.И эта многосторонняя поддержка осуществляется каждый день на многих международных площадках. Кроме того, между странами нет никаких острых противоречий. Напротив, есть желание увеличить взаимную торговлю и другие формы сотрудничества», - подчеркивает политолог.
Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR активно присутствует в Украине: ее инвестиции в эту страну составляют более $200 млн, открыто 60 автозаправочных станций. Деятельность SOCAR в Украине очень успешна, и это еще более объединяет две страны. Стратегическая значимость Азербайджана для Украины в обеспечении энергетической независимости и безопасности страны несомненна, и никакие происки Армении не смогут навредить исторически дружественным и партнерским отношениям двух государств.