Айдын Керимов, отдел политики 11:58

«Гражданам Украины не рекомендуется при принятии решения посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а также прилегающие к ним районы руководствоваться законодательством Азербайджанской Республики и Грузии», - напомнил украинский МИД населению страны, отметив, что нарушение законодательства этих государств влечет за собой административную и уголовную ответственность. Тем самым Киев еще раз подчеркнул неизменность своей позиции по отношению к незаконным сепаратистским образованиям. Пресс-секретарь МИД страны Екатерины Зеленко однозначно заявила, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Грузии в пределах их международно признанных границ.

Как и следовало ожидать, на обращение к согражданам внешнеполитического ведомства Украины сразу же негодующе отозвалась Армения. «Заявления Украины по карабахскому конфликту не способствуют процессу мирного урегулирования», - грозно предупредила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, обвинив украинских коллег в использовании «односторонних формулировок». И это не первый недружественный шаг Еревана в отношении Киева. Недавно заместитель гендиректора крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что украинцам лучше не ездить в Армению, поскольку они могут быть арестованы и переданы России. Оказывается, такое произошло с депутатом Рады Мустафой Найемом. «Он улетел в Ереван, где его долго не пускали в страну, потому что он у них занесен в какие-то общие списки с Россией, - рассказал крымский журналист. - Это списки ФСБ. Точно такие, как и в Беларуси. Если бы Мустафа был менее известен, не был депутатом, его могли бы арестовать и передать РФ. Или любого человека могут просто похитить и увезти на российскую военную базу». Муждабаев даже предложил МИД Украины предупредить своих соотечественников, чтобы они избегали «посещения Армении».