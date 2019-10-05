Названо условие ухода Джонсона с поста премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II, сообщили члены правительства страны. Об этом пишет The Sunday Times.

Так, по словам членов Консервативной партии, Джонсон не подаст в отставку, даже если удастся установить нарушение им закона, запрещающего выход из Европейского союза без соглашения. «Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10, с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет», — сообщил один из собеседников газеты.

Уточняется, что в парламенте уже обсуждали возможность назначения на должность премьер-министра спикера палаты общин Джона Беркоу, но парламентарии усомнились в способностях политика заручиться поддержкой большинства.