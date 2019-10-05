Тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы Гонконга

Тысячи антиправительственных демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на дождливую погоду. По свидетельству корреспондента ТАСС, толпа протестующих с зонтиками идет от района Козуэй-бэй в сторону делового центра, парализовав движение транспорта. Лица многих скрыты масками, несмотря на введенный главой местной администрации запрет на их ношение, передает ТАСС.

Участники акции несут транспаранты с критикой властей и осуждением неоправданно жестоких, по их мнению, действий полиции. Стражи порядка предупредили, что собравшиеся участвуют в незаконном собрании и призвали их немедленно разойтись, но пока не предпринимают действий по разгону толпы. Вместе с тем, группы демонстрантов также начали собираться и на другом берегу пролива Виктория - в оживленном торгово-развлекательном районе Чим Ша Цуй материковой части города.

Из-за опасений массовых беспорядков в городе закрыты многие магазины, рестораны, торговые центры и половина станций метро. Администрация метрополитена в воскресенье возобновила его работу в ограниченном режиме, предупредив, что поезда будут ходить с увеличенными интервалами и только до 21:00. В субботу подземка целый день оставалась закрытой для ремонта после актов вандализма.