Заур Расулзаде, отдел политики 13:00

Эдуард Шеварднадзе еще в 90-х прошлого века, уже будучи президентом независимой Грузии, провозгласил: «Мы начнем стучаться в двери НАТО». И хотя потом в результате «революции роз» недовольные его политикой соотечественники свергли своего патриарха с поста главы государства, страна не свернула с указанного им пути.

Грузины на самом деле постучались в двери альянса. И хотя они им навстречу отнюдь не распахнулись, их услышали, и за прошедшие со дня призыва Шеварднадзе 25 лет связи республики с Североатлантическим блоком становятся все теснее. Практически вся нынешняя грузинская армия вымуштрована американскими инструкторами, а вся военная инфраструктура организована по стандартам НАТО. В оборонном ведомстве страны даже отказались от все еще предпочитаемого военными многих стран автомата Калашникова. За это Грузии периодически общают открыть все же двери в альянс, причем в скором будущем. Недавнее заявление заместителя генсека НАТО Роуз Готтемюллер, растроганной награждением ее Орденом Золотого руна, вручаемого иностранцам за значительные заслуги перед Республикой Грузия, еще более подогрело надежды грузин. «Очень горжусь той работой, которую проделали Грузия и НАТО, особенно поддержкой страны на пути в членство в альянс. Однажды Грузия станет членом НАТО, и я жду этого дня», - сказала Готтемюллер. Зам генсека альянса находится сейчас в Батуми в рамках выездного заседания Североатлантического совета НАТО, причем этот орган уже в пятый раз проводит выездное заседание в Грузии. В рамках визита постоянные представители 29 стран - членов альянса знакомятся с тем, как в Грузии продвигаются реформы в сфере укрепления обороноспособности.

Однако, хоть обещаний сделать Грузию полноправным членом блока и было уже предостаточно, Тбилиси пока даже План действий по членству в НАТО (ПДЧ) не предоставили. Бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен на международной конференции, организованной Центром исследований экономической политики и Институтом Маккейна, которая недавно прошла в Тбилиси, назвал большой ошибкой то, что в 2008 году в Бухаресте Грузии не предоставили ПДЧ, тем самым, был, по его словам, послан неправильный сигнал России, что и привело к известным событиям в августе того же года. Однако последующее его высказывание привело грузин в смятение: «Полагаю, в Грузии должны начаться дискуссии по вопросу, может ли она вступить в НАТО без распространения пятого параграфа устава альянса на территории Абхазии и Южной Осетии». Как известно, в соответствии с этим 5-м пунктом в НАТО не принимаются страны, на чьей территории есть неурегулированные конфликты, пусть даже замороженные. Расмуссен уже предлагал сделать исключение для Грузии, но реальных контуров эта инициатива так не обрела. Последнее заявление натовского чиновника по этому поводу бурно обсуждается в Грузии. Кто-то приветствует это предложение, другие же уверены, что такое неприемлемо для истинных грузинских патриотов. Надо сказать, что определенная часть политически активных граждан вообще против вступления в НАТО.