Грузия все еще стучится в двери НАТО, но ей не открывают наш комментарий
Эдуард Шеварднадзе еще в 90-х прошлого века, уже будучи президентом независимой Грузии, провозгласил: «Мы начнем стучаться в двери НАТО». И хотя потом в результате «революции роз» недовольные его политикой соотечественники свергли своего патриарха с поста главы государства, страна не свернула с указанного им пути.
Грузины на самом деле постучались в двери альянса. И хотя они им навстречу отнюдь не распахнулись, их услышали, и за прошедшие со дня призыва Шеварднадзе 25 лет связи республики с Североатлантическим блоком становятся все теснее.
Практически вся нынешняя грузинская армия вымуштрована американскими инструкторами, а вся военная инфраструктура организована по стандартам НАТО. В оборонном ведомстве страны даже отказались от все еще предпочитаемого военными многих стран автомата Калашникова. За это Грузии периодически общают открыть все же двери в альянс, причем в скором будущем. Недавнее заявление заместителя генсека НАТО Роуз Готтемюллер, растроганной награждением ее Орденом Золотого руна, вручаемого иностранцам за значительные заслуги перед Республикой Грузия, еще более подогрело надежды грузин. «Очень горжусь той работой, которую проделали Грузия и НАТО, особенно поддержкой страны на пути в членство в альянс. Однажды Грузия станет членом НАТО, и я жду этого дня», - сказала Готтемюллер.
Зам генсека альянса находится сейчас в Батуми в рамках выездного заседания Североатлантического совета НАТО, причем этот орган уже в пятый раз проводит выездное заседание в Грузии. В рамках визита постоянные представители 29 стран - членов альянса знакомятся с тем, как в Грузии продвигаются реформы в сфере укрепления обороноспособности.
Однако, хоть обещаний сделать Грузию полноправным членом блока и было уже предостаточно, Тбилиси пока даже План действий по членству в НАТО (ПДЧ) не предоставили. Бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен на международной конференции, организованной Центром исследований экономической политики и Институтом Маккейна, которая недавно прошла в Тбилиси, назвал большой ошибкой то, что в 2008 году в Бухаресте Грузии не предоставили ПДЧ, тем самым, был, по его словам, послан неправильный сигнал России, что и привело к известным событиям в августе того же года. Однако последующее его высказывание привело грузин в смятение: «Полагаю, в Грузии должны начаться дискуссии по вопросу, может ли она вступить в НАТО без распространения пятого параграфа устава альянса на территории Абхазии и Южной Осетии».
Как известно, в соответствии с этим 5-м пунктом в НАТО не принимаются страны, на чьей территории есть неурегулированные конфликты, пусть даже замороженные. Расмуссен уже предлагал сделать исключение для Грузии, но реальных контуров эта инициатива так не обрела.
Последнее заявление натовского чиновника по этому поводу бурно обсуждается в Грузии. Кто-то приветствует это предложение, другие же уверены, что такое неприемлемо для истинных грузинских патриотов. Надо сказать, что определенная часть политически активных граждан вообще против вступления в НАТО.
Бывший спикер Грузии Нино Бурджанадзе, к примеру, настаивает на том, что только нейтральный и безблоковый статус страны позволит ей восстановить свою территориальную целостность и начать действенные переговоры с Россией. Бурджанадзе даже предлагала себя на роль главного переговорщика с руководством РФ. Возможно, это и возымело бы определенный эффект, в отличие от Москвы, в Тбилиси сама она не особенно популярна.
Позицию же тех, кто с воодушевлением встретил идею Расмуссена, выразил эксперт Мамука Гвадзабия. Он считает, что, если Москва узнает, что сразу же после восстановления территориальной целостности Грузия станет членом НАТО, она никогда не уступит отколовшиеся регионы.
«Исходя из этого, для нас наиболее приемлемым является вступление в альянс с теми территориями, которые мы сегодня контролируем. В частности, в такой же форме, как это произошло в случае с Германией. Если бы Западная Германия не вступила в НАТО, сегодня эта страна не была бы объединена», - отмечает Гвадзабия.
Официальной же оценки, то есть заявления грузинского правительства по предложению Расмуссена пока нет. Новый премьер Георгий Гахария отмалчивается. Небольшой комментарий по теме озвучил только представитель МИД Владимир Константиниди, предложивший учитывать позицию официальных лиц альянса. А она пока неизменна: Грузию рано принимать в НАТО, хотя когда-нибудь это произойдет...