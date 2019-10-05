В Португалии выбирают новый парламент

Более 20 политических партий борются за место в парламенте Португалии, но наибольшие шансы на успех имеют социалисты во главе с премьером Антониу Коштой.

Избирательные участки открылись утром в воскресенье в континентальной Португалии, на Азорских островах и на Мадейре, еще два участка работают за рубежом.

В парламент пройдут 230 депутатов, которых выберут 10,8 млн граждан страны. Подсчет голосов начнется после закрытия участков в 19:00.

Наиболее сильными конкурентами социалистов являются право-центристская Социал-демократическая партия (PSD), Левый блок, правая коалиция Социально-демократический центр, Коалиция демократического единства и движения в защиту окружающей среды (PAN, Люди-животные-природа).