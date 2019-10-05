14:27

Странное поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна по отношению к приезжавшему на форум ЕАЭС президенту России Владимиру Путину отметили как простые пользователи, так и аналитики Армении. 4 октября вышел развернутый материал по этой теме на ресурсе 7or.am. В статье, озаглавленной весьма иронически — «Невероятные приключения Никола до и после встречи Кочарянов с Путиным» — издание сообщает, что Пашинян пытался заранее запланировать отдельную встречу с Путиным. Но поскольку тему предстоящего разговора премьер-министр Армении не назвал, то и встречу служба протокола в план не поставила.

Уже по приезде российского лидера в Армению Пашинян пошел на вопиющее нарушение протокола — не встретил Путина ни в аэропорту, ни даже у здания резиденции, куда прибыл президентский кортеж. Далее издание сообщает, что, несмотря на подчеркнуто холодный прием, оказанный Путину, Пашинян продолжил добиваться встречи с ним. «Отдельную беседу с Путиным Пашинян выстрадал… в ресторане», — пишет издание. «В ходе ужина он попросил Путина об отдельной встрече. Народу из протокола очень быстро удалось принести флаги и организовать в гостинице „Двин“ встречу, которая породила у российской стороны шоковое удивление». Как пишет армянское СМИ, в беседе двух лидеров было затронуто несколько тем. Первая из них — цена на газ. Однако по этому вопросу Пашиняна переадресовали к руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру, дав понять, что это не вопрос для решения на высшем уровне.

Обсудили и судьбу второго президента Армении Роберта Кочаряна, находящегося сейчас под арестом. «Путин напрямую сказал, что забвению этот вопрос они не предадут и что никто не верит в версию, которую ввел в оборот Пашинян», — пишет издание. Некие люди из окружения Пашиняна, имена которых журналисты не приводят, называя их «николовцы», попытались поставить освобождение Роберта Кочаряна в зависимость от снижения цены на газ, на что получили жесткий отказ. Сообщается, что Пашинян попытался пригласить Путина в гости на находящуюся неподалеку правительственную дачу, в чем ему также было отказано. И наконец, Путин сообщил Пашиняну о запланированной встрече с супругой Роберта Кочаряна Беллой Кочарян. Пашинян, расстроенный известием, сначала распространил через свои ресурсы информацию, что сообщения об этой встрече — ложь. «Затем, когда факт встречи подтвердили официальные представители Кочаряна и Путина, не оставалось ничего другого, кроме как распространить жалкую информацию, мол, встреча состоялась с инициативы Беллы Кочарян и была очень короткой», — пишет 7or.am. В действительности же, пишет издание, встречу инициировала российская сторона, и запланирована она была за несколько недель. Причем в планах был разговор с самим экс-президентом, но этому помешал арест Кочаряна. По мнению журналистов, Пашинян догадывался о такой возможности, и это стало одной из причин продления ареста опального экс-президента. С российским президентом встретились ближайшие родственники Кочаряна — его супруга Белла и сын Левон. «Важным в данном случае является тот жест, который сделал Путин в отношении своего бывшего коллеги и близкого друга. Это содержало в себе как человеческий, так и политический „месседж“», — пишет издание. Дальнейшее развитие событий было еще более странным. «Нигде не встретивший Путина, весь день проводивший в рамках внешнего заказа против него митинги, нанесший протокольные пощечины и включивший антироссийский агитпроп Никол распорядился срочно отвезти его в аэропорт», — пишет обозреватель.