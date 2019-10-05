В Штутгарте продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Сегодня в борьбу вступили мужчины. Азербайджан представляют Иван Тихонов, Мурад Агарзаев и Никита Симонов. Первые двое выступят во всех шести видах, а Симонов, восстанавливающийся после травмы, - только на кольцах.

После двух выступлений у Тихонова 26,466 балла, у Агарзаева – 23,266.

После четырех упражнений у Ивана 53,299 балла, а у Мурада – 49,765.

Тихонов и Агарзаев уже продемонстрировали первые упражнения. Оба выступили на коне и получили соответственно 13,133 и 11,133 балла.

Напомним, что в мужском многоборье разыгрываются 12 олимпийских лицензий. Их завоюют спортсмены тех стран, чьи сборные не пробились в Токио через командный турнир. Командное первенство открывает дорогу на Олимпиаду 12 сборным. Три из них уже известны – Китай, Россия и Япония. В Штутгарте определятся еще девять.

Ну а остальные поборются за 12 путевок в Токио через квалификацию многоборья, где каждая страна может завоевать не больше одной лицензии.