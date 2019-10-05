Израиль и арабские страны могут подписать договор на ненападении

Израиль при поддержке США выдвигает политическую инициативу по подписанию договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

С таким заявлением выступил глава израильского МИД Исраэль Кац в своем Twitter, выразив надежду, что этот шаг поспособствует миру на Ближнем Востоке.

В частности, Израиль намерен положить конец затяжному конфликту с сектором Газа и уже обсудил это предложение с коллегами из других арабских стран. Подразумевается также урегулирование ситуации вокруг Ирана и «борьбы с терроризмом».

«В последнее время я при поддержке США продвигаю Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений», — написал Кац.

По его словам, инициатива уже представлена на рассмотрение спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблату.