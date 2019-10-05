На аукционе продали автомобиль Багирова, подаренный Сталиным

Черный ЗиС-110 1947 года выпуска, который был подарен Сталиным председателю Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР Мирджафар Багирову продан на eBay за 200 тысяч долларов, сообщает Авто.Ру.

После смерти Сталина Мирджафар Багиров был отстранен от должности, а автомобиль встал на прикол в дальнем углу спецгаража ЦК, пока не выбрался из него в 1968 году: машину опять подарили — какому-то из чиновников Азербайджана.

В 1989 году ЗиС унаследовал второй владелец, который в 1998 году познакомился с американским импортером машин.

«Год спустя они ударили по рукам, и редкий автомобиль отправился в Штаты, где многие годы пылился на складе. Сейчас состояние ЗиС далеко от идеального», - пишет издание.