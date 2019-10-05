За субботу в Багдаде и других городах Ирака погибли 13 протестующих, а общее число погибших с 1 октября достигло 113 человек.

По данным РИА Новости, пострадали более 4,1 тыс. человек, 200 из которых находятся в тяжелом состоянии. Помимо столицы, большое число раненых - в городах эль-Дивания и эль-Насырия.

Тем временем стало известно об отставке губернатора провинции Багдад Фаллаха аль-Джазаири на фоне протестов. Члены Совета провинции проголосовали за ее принятие.

Кроме того, премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился с планом о перестановках в правительстве, который включает в себя широкие перестановки и формирование Верховного суда с широкими полномочиями.