Умер музыкант Джинджер Бейкер

Британский музыкант Джинджер Бейкер скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Причины смерти не уточняются, известно, что он был серьезно болен.

На его официальной странице в фейсбуке сказано, что он ушел мирно из жизни утром 6 октября. Кроме того, в сообщении выражается благодарность за добрые слова в последние несколько недель.

Бейкер был барабанщиком рок-группы Cream, которую он основал в 1966 году вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом. После распада музыкального коллектива он продолжил играть с Клэптоном в группе Blind Faith.