Россия поделилась с ЦАР винтовками образца 1944 года

Среди оружия, которое Россия поставила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР), оказались ручные пулеметы, автоматы Калашникова и винтовки Мосина образца 1944 года. Об этом сообщается в репортаже, вышедшем на телеканале «Россия 1».

По словам представителя властей ЦАР, это уже вторая поставленная в страну из России партия вооружения. «Сейчас мы получили 14 самолетов... Мы благодарны за сотрудничество. Вы знаете, чтобы встать на ноги, стране, которая в кризисе, необходимо участие многих друзей», — сказала представитель республики.

В сюжете телеканала также отмечается, что работающие в ЦАР российские инструкторы за полтора года уже обучили более трех тысяч местных силовиков. Как пояснил первый секретарь посольства России в ЦАР Виктор Токмаков, за время кризиса там были практически уничтожены все военные и другие структуры, призванные обеспечивать безопасность страны, и Россия сыграла «важнейшую, первейшую роль» в их восстановлении.