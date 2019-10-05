В КНДР отказались от переговоров с США

МИД КНДР выдвинул условие для продолжения диалога с США после провала переговоров по ядерному оружию в Стокгольме.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в Пхеньяне разочарованы политикой Вашингтона и не намерены продолжать переговоры, пока она не изменится.

В частности, в КНДР ждут реальных шагов по полному и необратимому отказу от «враждебной политики», что подразумевает отмену санкций.

По данным корейского МИД, делегация США приехала в Швецию неподготовленной и пыталась отстаивать лишь свои политические интересы.

При этом в Вашингтоне оценили переговоры как конструктивные, а делегация США приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели.

Ранее сообщалось, что Северная Корея прервала переговоры по ядерному оружию, так как прошедшие консультации не оправдали ожиданий Пхеньяна.