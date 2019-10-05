Эрдоган: "Поручения Трампа по Сирии так и не выполнили"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США так и не вывели войска из Сирии и продолжают поставлять оружие в приграничные с Турцией районы.

По его словам, поручения президента США Дональда Трампа были не выполнены его командой, хотя он согласился с важностью создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Эрдоган напомнил, что в приграничных районах действуют силы Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической, а потому ситуация напрямую затрагивает интересы Анкары.

«Президент США поднял вопрос о выводе войск с востока от Евфрата. Однако его окружение не выполняет этого поручения», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Президент Турции также выразил возмущения в связи с поставками «30 тысяч грузовиков с оружием» США в зоны, подконтрольные курдам.