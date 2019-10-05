Высказывание о переговорах между пакистанскими властями и радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) стоило должности пресс-секретарю МИД Афганистана.

Афганский президент Ашраф Гани назвал комментарии Сибгатуллы Ахмади о встрече в Исламабаде безответственными, передает телеканал 1 TV.

Отмечается, что спикер МИД от лица Кабула приветствовал эти переговоры как нацеленные на достижение мира в Афганистане.

При этом власти Афганистана переговоры одобрять не спешат и даже осуждают Пакистан за диалог с «Талибаном», так как боевики нарушают соглашения и прибегают к насилию.