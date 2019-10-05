Азербайджанские пограничники получили новую заставу на границе с Грузией фото
Азербайджан ввел в эксплуатацию новую пограничную заставу «Кешикчи гала» на госгранице с Грузией в Агстафинском районе, охватывающую комплекс пещер Кешикчидаг.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы, в церемонии открытия заставы, находящейся в подчинении шамкирского погранотряда, принял участие глава ведомства генерал-полковник Эльчин Гулиев и глава Исполнительной власти Агстафы.
В ходе выступления Гулиев отметил успешную реализацию стратегии по охране госграницы, возложенную на ведомство руководством республики.
«Азербайджано-грузинская госграница является границей стратегического партнерства. Азербайджанские пограничники осуществляют взаимовыгодное сотрудничество высокого уровня с грузинскими коллегами», - сказал Эльчин Гулиев.
Застава оснащена всем необходимым оборудованием, отвечающим современным требованиям. Она находится на высоте 850 м над уровнем моря и охватывает большую географическую область, включая государственную границу с Грузией, историко-культурный заповедник «Кешикчидаг».