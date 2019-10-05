Haqqin . az уже отмечал, что по итогам консультаций по статье IV с Азербайджаном Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет, где наряду с текущим состоянием экономики страны ведущий мировой финансовый институт привел и прогнозы по дальнейшему ее развитию. Особое место в отчете уделено банковскому сектору, который в не меньшей степени привлекает интерес и общественности страны, поэтому мы решили отдельно прокомментировать этот вопрос.

По всему чувствуется, что МВФ доброжелательно относится к Центробанку Азербайджана, который для общественности олицетворяет банковскую систему в целом. Так, фонд прогнозирует рост в 2019-2024 годах валютных резервов Центробанка. Причем на конец этого года валютные резервы составят 7,01 млрд долларов, что на целый миллиард превышает апрельский прогноз. А в 2020 году резервы ЦБА увеличатся до 7,31 млрд против 6,3 млрд долларов по апрельскому прогнозу. А дальше – больше. В 2021 году прогнозируется уровень в 7,61 млрд, в 2022 году – 7,91 млрд, в 2023-м – 8,21 млрд, в 2024-м – 8,51 млрд долларов.

Да, в управлении валютными резервами Центробанк не упрекнешь, что констатировал и МВФ. Немало и других успехов. Так, ожидается умеренный рост чистых зарубежных активов банковского сектора. Позитивно отмечается новая программа, которая улучшит баланс домашних хозяйств, но окажет ограниченное влияние на здоровье банковского сектора. Программа повысит ликвидность банков, а реструктуризация сократит долларизацию по кредитам. Но больше, пожалуй, следует обратить внимание на рекомендации фонда, которые действительно заслуживают внимание.

К примеру, МВФ считает, что крупнейший банк страны – Международный банк (МБА) до сих пор не обладает жизнеспособной бизнес-моделью. Хотя правительство сделало все для удаления вирусных активов из его баланса и реструктуризации валютных обязательств. Поэтому фонд подчеркивает необходимость скорейшего начала процесса приватизации банка. Но именно в этом его позиции сталкиваются с интересами правительства, которое не очень торопится с приватизацией МБА. Резон есть в позициях обеих сторон. Фонд торопит Баку, так как приток в МБА средств частных организаций поможет быстрее устранить недостатки и активизировать работу Межбанка в целом. Правительство же само намерено очистить МБА так, чтобы максимально увеличить его привлекательность и с большей выгодой продать свои акции (доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%). Но в любом случае, думается, в следующем году банк будет приватизирован.

МВФ считает также необходимым установление крайнего срока и для рекапитализации или закрытия банков с недостаточной капитализацией. Хотя сами банки и пытаются преподносить свои отчеты в розовых оттенках, известно, что примерно пять банков в стране из тридцати имеют капитал ниже требуемого уровня в 50 млн манатов. То ли Палате по финнадзору они не по силам, то ли по другим причинам эти банки продолжают свою деятельность. Но слишком уж ужесточаются требования к банкам и, думается, решения этого вопроса тоже не долго ждать.