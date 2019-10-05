Путин отдохнул в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что фото- и видеоматериалы будут доступны в полночь.

Ранее Песков сообщил, что глава государства собирается провести свой ближайший день рождения с родными и близкими на природе. 7 октября российскому лидеру исполняется 67 лет.