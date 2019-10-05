Аяз Муталибов рассказал о своей пенсии

Экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов признался, что как бывший глава государства получает пенсию в размере 10 тысяч манатов. Об этом Аяз Муталибов заявил в эфире передачи «Простые истины» на телеканале Space.

Ведущий передачи также обратился к Аязу Муталибову: «Когда вы были президентом, вы не пустили на Родину Гейдара Алиева, а вот его сын вернул вас на Родину с чужбины».

«Моя семья многое перетерпела на чужбине. Когда соотечественники в Москве видели меня идущим с сеткой за хлебом, то не могли поверить в это. Они спрашивали меня, я ли это? Если у меня есть грехи, то говорите мне в лицо. А соглашаться или нет, мое дело. Не дай Аллах никому такой участи, как мне. Я знаю, что испытывают президенты», - сказал он.