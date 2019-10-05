Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 21:08

Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи больше запомнилось его историческим заявлением «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак». С учетом времени, места, уровня, контекста и значимости этой политической декларации заявления главы государства привлекли внимание мирового экспертного сообщества и постсоветской общественности. Даже в самой Армении поднялись критические голоса политиков и ведущих общественных сил, обращенных против узколобого и дилетантского подхода правительства Армении во главе с премьер-министром Пашиняном, который намеренно торпедировал карабахское урегулирование и подвел две враждующие страны к опасной конфронтационной черте.

Не только азербайджанские политики и СМИ, но и российская общественность продолжает комментировать итоги Форума, а также обозначенные в речи президента Ильхама Алиева политические вызовы. "Основная идея выступления Президента Ильхама Алиева касалась конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана подробно рассказал об истории возникновения конфликта, о тупике, в который зашли переговоры. Сказал о продолжающихся военных действиях: незадолго до его выступления появилась информация о том, что армянский снайпер убил азербайджанца - мирного жителя. Ереванской формуле, в которой утверждается, что "Карабах - это Армения, и точка", Президент Ильхам Алиев противопоставил другую: "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак", - заявил в своем интервью известный российский писатель и журналист, лидер Изборского клуба Александр Проханов. Писатель сам присутствовал на заседаниях Валдайского клуба.

По словам Проханова, речь шла о конфликтных ситуациях в Азии, о местах, где эти конфликты приобретают "военную форму". Ильхам Алиев указал на конструктивный подход президента России Владимира Путина в вопросе урегулирования конфликтов. «Зал аплодировал президенту И.Алиеву», - не скрывает своего восторга один из лидеров народно-патриотических сил России. Российский писатель с большим воодушевлением встретил и заявление главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, раскритиковавшего позицию Пашиняна относительно карабахского урегулирования. «Конечно же, Лавров должен был осудить Пашиняна», - резюмирует Проханов. В унисон с Прохановым выступил другой популярный российский тележурналист Аркадий Мамонтов. Известный россиянин не скрывает своего воодушевления и одобрения сложившимся уровнем российско-азербайджанских отношений. Журналист вопрошает: «Что сейчас на слуху об Азербайджане в России?» И сам же в утвердительной форме отвечает: «Это, прежде всего, ваш прекрасный Президент Ильхам Алиев, он - очень сильная фигура, политик с большой буквы. Неслучайно наш президент Владимир Путин дружит с Ильхамом Алиевым, общается на равных. Они, что называется, на одной волне». Но наряду с достигнутыми результатами сближения двух стран и политических лидеров двух государств Мамонтов надеется на дальнейшее развитие интеграции России и Азербайджана: «Россия и Азербайджан - разные и самостоятельные государства. Я не призываю к какому-то воссоединению. Но мы соседи, мы связаны сейчас и в обозримом будущем экономически. Мы были в составе одной страны, о чем помнит старшее поколение. Нельзя прерывать культурные, информационные контакты. Это позволит в трудные годы, которые могут наступить, удержаться всем нам на плаву».

Как видно, политологи, журналисты и комментаторы единодушно отмечают всесторонне растущие связи между Баку и Москвой. Ведь кроме исторически значимых с точки зрения перспектив справедливого карабахского урегулирования политических деклараций, последний Валдайский форум и переговоры Ильхама Алиева и Владимира Путина на полях этого влиятельного мирового экспертного Форума запомнились и обнародованной перспективой экономического сотрудничества союзников. Главы двух государств окончательно сошлись во мнении, что отношения РФ и Азербайджана развиваются в конструктивном ключе, отметив при этом позитивную динамику в торговых отношениях. Лидер России оценил товарооборот между Москвой и Баку в 2,5 млрд долларов в прошлом году. Ильхам Алиев добавил, что объемы торговли продолжают расти — например, рост в августе этого года составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Азербайджане действуют около 700 компаний с российским капиталом. Азербайджанские инвестиции в экономику России составили 1,2 млрд долларов, а российские инвестиции в Азербайджан - 4,6 млрд долларов. По последнему показателю Баку немного отстает, но на это есть объективные причины. Глава государства отметил, что российские банки помогают Азербайджану в процессе индустриализации. Они уже выделили кредиты в размере почти 1 млрд долларов под проекты в реальной сфере экономики. Некоторые коррективы позже внес в сказанное главой государства министр экономики Шахин Мустафаев. По его словам, если по итогам прошлого года объем торговли между Азербайджаном и Россией составил 2,5 млрд долларов при росте на 15%, то по итогам текущего года рост товарооборота составит порядка 20%, а объем достигнет почти 3 млрд долларов. При этом приоритетной задачей является увеличение в два раза экспорта в Россию продукции агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Россия вносит свою лепту в укрепление сельского хозяйства, стимулируя рост экспортного потенциала Азербайджана и при этом сохраняя позиции крупнейшего партнера. А до конца текущего года правительства двух стран планируют подписать Программу сотрудничества по аграрно-промышленному комплексу на 2020-2022 годы. Россия - основной покупатель сельскохозяйственной и переработанной продукции Азербайджана. В 2018 году в Россию было экспортировано более 560 тыс. тонн продукции. За последние годы в России было закуплено около 900 единиц сельхозтехники различного назначения и более 650 тонн минеральных удобрений. И это уже не говоря о налаженных прямых экономических связях с более 80 федеральными субъектами России. А до конца года завершится строительство моста через реку Самур на азербайджано-российской госгранице. Вообще автомобильные грузоперевозки в сотрудничестве с Россией занимают значимое место в отношениях, поэтому особое внимание уделяется усовершенствованию инфраструктуры. Уже готовятся документы технико-экономического обоснования по созданию энергетического коридора Азербайджан - Россия - Иран «Север-Юг», с вводом которого стороны еще больше расширят двустороннее сотрудничество в энергетической сфере. Насколько это важно, видно из сравнения: в 2018 году из Азербайджана в Россию экспортировано электроэнергии более 121 млн кВт/ч, а из России в Азербайджан – более 76 млн кВт/ч. А теперь для сравнения приведем другой – нелицеприятный пример. На прошедшем на днях заседании Евразийского экономического совета было сообщено, что в первой половине этого года торговый оборот между странами - членами ЕАЭС, куда входит и Армения, снизился более чем на 5%, а торговля союза с третьими странами – более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Торговый оборот России с другими странами - членами Евразийского экономического союза за этот период снизился на более чем 7%. Да и политические отношения между странами оставляют желать лучшего: глубокие мировоззренческие и политические противоречия и разность в подходах порой разделяют, но вовсе не объединяют страны, некогда скрепившие союзнические отношения подписями на официальных документах. Так стоит ли говорить, почему haqqin.az, характеризуя российско-азербайджанское стратегическое партнерство, каждый раз подчеркивает непреложность политического резюме: именно официальный Баку утвердился в роли последнего и надежного военно-политического союзника России на Южном Кавказе. Полномасштабная реализация транспортного коридора «Север-Юг», возможное строительство атомной станции в Наваи с помощью России и другие масштабные проекты лидеров двух стран лишь обусловят дальнейшее процветание союзнических двусторонних отношений. Еще один немаловажный результат, свидетельствующий об укреплении социокультурных уз двух стран. В прошлом году 880 тысяч россиян посетили Азербайджан, сегодня все больше и больше россиян отдают предпочтение нашей стране, ибо приоритет не только в особенностях достопримечательностей или национальной кухни, но и в том, что россиянам в Азербайджане безопасно, комфортно, и здесь они чувствуют себя как дома.