Ильхам Алиев: «Я приехал в Москву без паспорта»

«Годы студенчества для каждого человека – особые годы. Это годы становления, годы вступления в самостоятельную жизнь. У меня это также сопровождалось тем, что я поменял место жительства и переехал из Баку в Москву». Как сообщает АзерТАдж, об этом накануне заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в интервью телеканалу "Россия" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

«Поэтому среднее образование я окончил в неполные 16 лет. Скажу так откровенно, у меня даже паспорта не было. Поэтому я приехал в Москву поступать по справке. А уже перед первой зимней сессией мне исполнилось 16 лет, и я получил паспорт. Конечно, это возраст подростковый. Но я чувствовал себя в институте очень комфортно. Потому что обстановка была очень позитивная, и с ребятами по группе, и с преподавателями сложились очень хорошие отношения. Эти годы незабываемые, они дали мне и знания, опыт общения. Это был первый опыт самостоятельной жизни.

Должен сказать, что после окончания института, хоть я и получил распределение на работу в посольство СССР в одной из стран, но я предпочел остаться в МГИМО, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию, после этого еще много лет работал. То есть у меня 15 лет связаны с институтом. Конечно же, все это и предопределило, что первый Форум выпускников МГИМО был проведен в Баку по моей инициативе. Я даже помню, тогда пошутил, что по-другому не может быть, не только потому, что я единственный на то время президент, но и по алфавиту и страны, и фамилии это должно было быть в Баку. И рад, что этот форум стал уже традиционным. По-моему, пять раз уже проходил», - сказал президент Азербайджана.

«МГИМО сыграло очень важную роль. Потому что те знания, которые я там получил, мне на самом деле очень помогали в дальнейшей работе. После того как я ушел из института, я не занимался как бы той работой, так скажем, по профессии. Но уже в качестве президента те знания, навыки, которые я получил в МГИМО, мне очень пригодились, в том числе знания иностранных языков», - добавил Ильхам Алиев.