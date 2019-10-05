Ильхам Алиев: «Азербайджан и Казахстан будут активно взаимодействовать»

«С Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым мы знаем друг друга очень давно. Мы встречались и в Казахстане, и в Азербайджане, и в рамках международных мероприятий». Как сообщает АзерТАдж, об этом накануне заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в интервью телеканалу "Первый" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Конечно, когда он был избран на этот пост, я позвонил его поздравить, оба мы обменялись мнениями о том, что мы будем продолжать наращивать добрые отношения, которые сложились за многие годы и у истоков которых стояли и президент Азербайджана Гейдар Алиев, и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. То есть мы продолжаем эти традиции, и уверен, что в будущем Казахстан и Азербайджан также будут активно взаимодействовать», - сказал Ильхам Алиев.